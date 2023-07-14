"Меня никто не остановит": Залужный пообещал вернуть Крым, даже если Запад будет против

По словам главнокомандующего ВСУ, победа — это больше, чем возвращение всех оккупированных территорий. Залужный хочет сделать настолько сильную армию, чтобы никто больше не нападал на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вернет полуостров Крым, даже если западные партнеры будут против. Об этом пишет издание The Washington Post.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит", — сказал Залужный.

Кроме того, он также возмутился тем, что западные союзники против того, чтобы Украина наносила удары по территории РФ западным оружием. Залужный сказал, что в таком случае, ВСУ будут бить по оккупантах на их территории оружием украинского производства.

"Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. На войне врага можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но ровно столько, сколько необходимо", — сказал Залужный.

Главнокомандующий считает, что Украине не хватает вооружений

Издание пишет, что проведение контрнаступления ВСУ с целью вернуть себе территории, нанести поражение России и свести к минимуму потери требует ресурсов. Их, по словам Залужного, у Украины пока не хватает. К примеру, истребители F-16 не появятся у украинских Воздушных сил до конца этого года.

По словам журналистов, те "наручники", которые на Залужного надел Запад, побудили украинского генерала задуматься о будущем армии — о том, как сделать страну настолько сильной, чтобы никто не осмелился снова напасть на нее.

По словам Залужного, чем больше Украина сможет стрелять, сковывая российские силы, тем меньше потерь она понесет. Однако Киев еще очень зависим от западных боеприпасов.

Что такое "победа" для Залужного

Главнокомандующий ВСУ рассчитывает, что и после войны он будет занят. Его концепция победы — это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия — может быть, даже немалая, — которая будет гарантировать безопасность детей, что сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится", — Залужный.

Напомним, что 13 июля Залужный показал удары украинского "Града" по войскам РФ. Бойцы реактивной артиллерии 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского осуществляют круглосуточное дежурство.