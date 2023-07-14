ЮАР должна будет арестовать Путина, если он приедет, — прокурор МУС

МУС не проводит заочных судебных процессов, по этой причине Путин должен быть либо выдан Москвой, либо арестован за пределами РФ.

Власти ЮАР должны будут поступить "правильно", в рамках международного права, в случае приезда президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в следующем месяце в Йоханнесбурге. Такое заявление в пятницу, 14 июля, сделал главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, передает CNN.

В марте 2023 года МУС выписал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за подозрений в военных преступлениях: незаконной депортации детей. Однако РФ, как, впрочем, США, Украина и Китай, не входят в МУС.

Этот суд не проводит заочных судебных процессов, по этой причине Путин должен быть либо выдан Москвой, либо арестован за пределами РФ. Большинство государств мира — а именно 123 — участники этого договора, и, согласно уставу суда, несут юридическое обязательство по сотрудничеству с судом. Таким образом, они будут обязаны исполнять выписанный ордер на арест.

Вместе с тем ЮАР, которая принимает саммит БРИКС в текущем году, предоставила дипломатическую неприкосновенность всем официальным лицам, присутствовавшим на саммите в августе. То есть Путин может приехать в страну, несмотря действующий ордер на арест от МУС.

Власти ЮАР говорят, что речь идет о стандартном протоколе, который все же не отменяет ордер МУС. По словам представителей МИД ЮАР, страну не уведомили о том, приедет ли на саммит Путин.

"В ЮАР десятилетиями происходили преступления против человечности, апартеид, и я не думаю, что им нужны уроки от меня, — пояснил прокурор. — Они участвуют в МУС на добровольной основе и, думаю, поступят правильно. Мы оценим происходящее на саммите БРИКС, и отреагируем соответствующим образом".

Саммит БРИКС

Термин БРИК в 2001 году предложил экономист Goldman Sachs Джим О’Нил для Бразилии, России, Индии и Китая, впоследствии к блоку присоединилась и Южная Африка.

Первый саммит организации состоялся в 2009 году в РФ, в 2010 году ЮАР стала пятой участницей блока.

Напомним, что Путин приедет на саммит БРИКС, и все все главы государств примут личное участие в форуме. Об этом заявили представители Южной Африки.

Также сообщалось, что, по данным российских СМИ, Путин опасается нового мятежа и может проигнорировать саммит БРИКС в ЮАР.