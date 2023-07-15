Распиливал снаряд в гараже: в Херсоне от взрыва боеприпаса погиб человек, – власти

Мужчина хотел разобрать снаряд и получил сильные ранения. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, разминирование – это работа профессионалов и при обнаружении взрывчатки лучше не рисковать.

Житель Херсона хотел самостоятельно разобрать боеприпас и погиб. Об этом сообщил в Telegran 15 июля глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Вероятно, 59-летний мужчина распиливал снаряд у себя в гараже. Боеприпас сдетонировал и херсонец получил несовместимые с жизнью ранения.

Прокудин напомнил, что разминирование – это работа профессионалов, которые знают, как действовать безопасно. Он призвал жителей в случае обнаружения взрывчатки не рисковать, а обратиться к спасателям или полицейским.

Прокудин также указал, что за минувшие сутки ВС РФ совершили 70 обстрелов региона. Всего был выпущен 361 снаряд из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон вражеская армия выпустила 10 снарядов. Глава ОВА рассказал о попаданиях в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания дачного Херсонского городского общества.

Фокус ране писал, как украинцы подрываются на минах и боеприпасах в лесах и водоемах. Люди отправляются на сбор ягод и погибают от взрывчаток.

Напомним, что украинские военные находят мины на суше и под водой с помощью дронов, которые предоставила Дания. Копенгаген ранее отправлял Киеву мощные противотанковые мины Pansermine M/56.