Ракеты GMLRS попали в цель: ВСУ уничтожили колонну гаубиц и грузовиков морпехов РФ (фото)

Оккупанты ехали возле Новомихайловки Запорожской области. В результате атаки по колонне гаубиц Д-30 и грузовиков с боекомплектом погибли морпехи-дагестанцы.

Украинские военные поразили колонну вражеской техники, которая состояла из гаубиц и грузовиков. Последствия ударов показал нардеп от "Слуги Народа", замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

По его данным, в цель попали ракеты GMLRS в районе населенного пункта Новомихайловка Запорожской области. Техника принадлежала подразделениям Каспийской морской пехоты ВС РФ.

Последствия попадания ракет для оккупантов очень плачевные, заметил Мысягин.

В результате атаки погибли морпехи из Дагестана

На кадрах видны сожженные две гаубицы и два грузовика. На земле присутствуют снаряды и фрагменты тел российских захватчиков.

Украинский Telegram-канал "In Factum" уточняет, что колонна военной техники преимущественно состояла из гаубиц Д-30 и грузовиков с боекомплектом и личным составом.

Автор видео говорит о погибших каспийских морпехах дагестанцах. Вероятно, речь идет про 177-й полк морской пехоты из города Каспийск, говорится в сообщении.

Напомним, что 10 июля бойцы 27-й Печерской бригады НГУ уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв". Украинская аэроразведка заметила вражескую технику.

Участники партизанского движения "АТЕШ" ранее рассказывали о переброске советского ЗРК "С-60" в Евпаторию. Его пушки АЗП-57 калибра 57 мм разработали в середине 1940-х годов.