Артиллерия РФ больше не превосходит украинскую: аналитик о результатах работы ВСУ на Запорожье

По мнению Юлиана Репке, российская ПВО не способна противостоять высокоточной артиллерии НАТО, которой располагают ВСУ на юге страны.

Военный аналитик Юлиан Репке полагает, что российская армия больше не превосходит ВСУ в дальнобойной артиллерии на Запорожском фронте. К такому выводу эксперт пришел после просмотра видео, на котором ракета РСЗО HIMARS уничтожает российскую дальнобойную пушку "Гиацинт-Б" калибра 152 мм. Об этом сообщает Bild.

Репке отмечает, что подобные ролики с уничтожением российской артиллерии появляются все чаще, что свидетельствует о слабости российской ПВО против высокоточной артиллерии НАТО калибра 155 мм и управляемой реактивной артиллерии (HIMARS, M-270, Mars-II).

"Остается вопрос, как долго Россия сможет выдерживать смертоносную точность украинских атак", – отмечает эксперт.

Репке также напоминает, что отстраненный ранее от должности командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отмечал слабые места российской артиллерии. Военный докладывал начальству об отсутствии контрбатарейной борьбы у ВС РФ, артиллерийской разведки, а также массовой гибели бойцов в результате атаки ВСУ.

Эксперт не исключает, что генерал-майор мог преувеличить масштаб трагедии, однако тот факт, что российская дальняя артиллерия слабеет, отрицать невозможно. Репке также отметил, что по сравнению с прошлым летом ВСУ удалось нарастить количество снарядов, благодаря чему ВСУ уничтожает мощные дальнобойные орудия России на Запорожском фронте.

"Их осталось, вероятно, несколько десятков, но и их судьба, похоже, предрешена" — резюмирует Репке.

Напомним, 13 июля стало известно об отстранении командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Военный докладывал начальству о проблемах российской армии, что предположительно стало причиной его отстранения. Речь шла об отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артразведки, а также значительных потерях бойцов в результате ударов артиллерии ВСУ.

Также 15 июля в Министерстве внутренних дел показали, как бойцы Национальной гвардии Украины штурмуют позиции российских оккупационных войск в Запорожской области.