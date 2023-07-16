В Украине ликвидировали российского комбрига Максима Харламова, — офицер ВСУ

Российского командира из Нижнего Новгорода, по информации офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана, ликвидировали еще в июне 2023 года.

Командир 96-й отдельной разведывательной бригады Максим Харламов погиб в Украине. Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его информации, погиб россиянин еще в июне 2023 года. Также он был начальником территориального военного гарнизона. Родом Харламов из города Нижний Новгород.

О ликвидации российского офицера сообщил в Telegram Сергей Стерненко, украинский активист и волонтер. Доказательства о ликвидации полковника опубликовали в пропагандистских СМИ о том, что состоялась церемония "по увековечению памяти" Харламова.

"4 июня он трагически погиб при исполнении долга", — говорится в сообщениях росСМИ.

Ликвидация офицеров РФ в Украине

В июне 2023 года разведка Великобритании подтвердила ликвидацию российского генерал-майора Сергея Горячева. Уничтожение офицера произошло еще 12 июня. Именно подразделения армии, которой он осуществлял руководство, присутствовали во время боев и массовых убийств в Буче, а затем понесли колоссальные потери под Изюмом.

Также в марте ВСУ ликвидировали российского командира Дмитрия Лисицкого. Он командовал батальонной тактической группой 247 полка, которая атаковала украинские подразделения, выходившие из окружения в Иловайске по гуманитарному коридору.

Напомним, в июле соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе сообщил, что в Запорожье ликвидировали командира разведбатальона РФ Чепу. Это уроженец Красноярска, выпускник Новосибирского военно-командного училища.