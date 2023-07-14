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Военный Фокус Российско-украинская война

Воевал с 2014 года: на Запорожье ликвидировали командира разведбатальона РФ Чепу (фото)

На Запорожье ликвидировали командира разведбатальона ВС РФ Владимира Чепу
На Запорожье ликвидировали командира разведбатальона ВС РФ Владимира Чепу

По данным аналитика, на момент захвата Крыма в 2014 году россиянин находился на полуострове и, скорее всего, был участником этих событий.

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В ходе операции на украинском фронте был устранен командир разведывательного батальона оккупационных сил 810-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Чепа. Вероятно, данный российский гражданин участвовал во враждебных действиях против Украины с 2014 года и, в частности, имел причастность к аннексии Крыма. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Его "демилитаризация" состоялась в Запорожской области.

Согласно словам Комахидзе, перед этим инцидентом в российских социальных сетях появилась информация о смерти командира разведывательного батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России на Ореховском направлении 12 июля. В некрологе, возможно, прикрепленном к посту, содержалось фото, предположительно вырезанное из газеты.

"Ликвидация офицера такого уровня подтверждает данные о больших проблемах россиян на Запорожском направлении", – отметил Комахидзе.

Согласно открытым данным, Чепа Владимир Александрович 22.04.1990 г.р. – уроженец Красноярска, выпускник Новосибирского военно-командного училища.

При этом проживал он в Севастополе. Там в 2021 году россиянин был фигурантом судебного постановления – проходил как привлеченное к административной ответственности лицо.

"То есть, на момент захвата Крыма российскими оккупантами в 2014 году, Чепа находился в Крыму и, скорее всего, был участникам этих событий", – пришел к выводу Комахидзе.

Напомним, 1 июля Генштаб ВСК сообщил о том, что РФ использует мобильные крематории, чтобы скрыть свои потери. Одна из таких специальных машин стоит в Бердянске. Крематорий сжигает тела российских военных, которые были ликвидированы во время контрнаступления ВСУ. Процедура кремации лишает родственников оккупантов льгот и компенсаций, ведь учет смертности не ведется.

30 июня в ВСУ назвали потери врага в Херсонской и Запорожской областях. Украинские защитники уничтожили в течение суток 2 российских танка, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БпЛА Supercam и другую технику.