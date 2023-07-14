Воевал с 2014 года: на Запорожье ликвидировали командира разведбатальона РФ Чепу (фото)

По данным аналитика, на момент захвата Крыма в 2014 году россиянин находился на полуострове и, скорее всего, был участником этих событий.

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В ходе операции на украинском фронте был устранен командир разведывательного батальона оккупационных сил 810-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Чепа. Вероятно, данный российский гражданин участвовал во враждебных действиях против Украины с 2014 года и, в частности, имел причастность к аннексии Крыма. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Его "демилитаризация" состоялась в Запорожской области.

Согласно словам Комахидзе, перед этим инцидентом в российских социальных сетях появилась информация о смерти командира разведывательного батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России на Ореховском направлении 12 июля. В некрологе, возможно, прикрепленном к посту, содержалось фото, предположительно вырезанное из газеты.

"Ликвидация офицера такого уровня подтверждает данные о больших проблемах россиян на Запорожском направлении", – отметил Комахидзе.

Согласно открытым данным, Чепа Владимир Александрович 22.04.1990 г.р. – уроженец Красноярска, выпускник Новосибирского военно-командного училища.

При этом проживал он в Севастополе. Там в 2021 году россиянин был фигурантом судебного постановления – проходил как привлеченное к административной ответственности лицо.

"То есть, на момент захвата Крыма российскими оккупантами в 2014 году, Чепа находился в Крыму и, скорее всего, был участникам этих событий", – пришел к выводу Комахидзе.

Напомним, 1 июля Генштаб ВСК сообщил о том, что РФ использует мобильные крематории, чтобы скрыть свои потери. Одна из таких специальных машин стоит в Бердянске. Крематорий сжигает тела российских военных, которые были ликвидированы во время контрнаступления ВСУ. Процедура кремации лишает родственников оккупантов льгот и компенсаций, ведь учет смертности не ведется.

30 июня в ВСУ назвали потери врага в Херсонской и Запорожской областях. Украинские защитники уничтожили в течение суток 2 российских танка, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БпЛА Supercam и другую технику.