Самая большая проблема для контрнаступления ВСУ это минные поля, — WP

Журналистам удалось выяснить, что Украина получила менее 15% от того количества техники для разминирования, которое запрашивала.

Скорость контрнаступления Сил обороны Украины замедлилась из-за огромного количества минных полей, расположенных перед укрепленными оборонными рубежами ВС РФ. Часто вместо специальных машин для разминирования на передовой работают украинские саперы, которые пытаются расчистить путь для наступающих частей ВСУ, пишет The Washington Post.

По словам солдат и офицеров украинской армии, с которыми пообщались журналисты американского издания, ВС РФ готовились к контрнаступлению ВСУ, а потому плотно заминировали участки фронта перед своими оборонительными рубежами противотанковыми и противопехотными минами на глубину в 5-16 км. Это значительно замедлило продвижение украинской армии.

В результате Силам обороны Украины пришлось изменить стратегию наступления. Вместо того, чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и танков, которые западные союзники предоставили Украине, подразделения медленно продвигаются вперед пешком.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью The Washington Post заявил о том, что танками прорыв совершить очень сложно, ведь рано или поздно по ним будет нанесен удар противника. По словам Залужного Украине нужно больше специального оборудования для дистанционного разминирования, ведь россияне также уничтожают эту технику.

Издание пообщалось с одним из украинских чиновников, который на условиях анонимности заявил, что Украина получила менее 15% техники для разминирования из того количества, которое запросили у стран Запада. И часть этого оборудования прибыла только на прошлой неделе.

Издание пишет, что прорыв минных полей ВСУ выявил уязвимость бронетранспортеров и танков, особенно американских Bradley и немецких Leopard. Но в то же время их хвалят украинские военные, потому как даже после подрыва на минах этой техники, большинство людей внутри выживает, получив лишь легкие ранения.

Официальные лица США заявили, что перед контрнаступлением они предоставили Украине почти все виды оборудования, которое она запросила. Официальные лица США также заявили, что не всегда возможно предоставить то количество техникик, которое запрашивает Украина.

Поскольку, по словам украинских военных, машин для разминирования мало, они стали легкой мишенью для ВС РФ. В разговоре с изданием, один из офицеров инженерно-саперного подразделения 47-й механизированной бригады Сил обороны Украины рассказал о том, что его подразделение получило немецкую машину для разминирования Wisent. Эта техника, а также аналогичные еще советские модели успешно расчистили некоторые минные поля, чтобы можно было продвигаться вперед в Запорожской области. Но тот же офицер заявил, что сейчас применение этой техники уже неэффективно, потому что россияне активно наносят по ней удары.

По словам украинского военного, когда россияне видят перед собой танк Leopard и спецтехнику для разминирования, то они в первую очередь уничтожают технику, потому что без нее продвижение вперед остановится.

Поэтому саперные подразделения Сил обороны Украины пытаются разминировать минные поля вручную. Этим занимаются небольшие группы саперов, которые в сумерках или в темноте, иногда ползая по земле, проводят разминирование.

В то же время российские оккупанты могут сбрасывать больше мин с дронов на те участки фронта, которые были очищены украинскими саперами. Также, когда солдаты Сил обороны Украины захватывают новую позицию ВС РФ, то она также может быть заминирована.

По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне понимают важность спецтехники для разминирования на фронте и пытаются ее уничтожить. Поэтому Украина обратилась к союзникам с просьбой сосредоточится на поставках именно такой техники в первую очередь.

Напоминаем, что новосозданная 22-я ОМБр эффектно накрыла "Градом" россиян под Бахмутом. Украинская РСЗО нанесла удары по лесополосе, в которой аэроразведчики обнаружили оккупантов. Об этом 15 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.