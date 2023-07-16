Командовал штурмом аэропорта Бельбек: в Украине ликвидировали подполковника Горина, — СМИ

По данным журналистов, Александр Горин погиб при ударе по штабу российской армии в Бердянске, вместе с замкомандующим ПВО Олегом Цоковым.

В Запорожской области ликвидирован еще один высокопоставленный российский офицер — подполковник Александр Горин, экс-комбат 382 отдельного батальона морской пехоты. Об этом рассказал украинский блоггер Денис Казанский.

По информации автора, в 2014 году батальон Горина вел штурм аэропорта Бельбек, когда захватывался Крымский полуостров.

Горин, предположительно, был ликвидирован в ходе удара по штабу российской армии в Бердянске, вместе с замкомандующим ПВО Олегом Цоковым.

Александр Горин

Захват аэропорта "Бельбек"

Российские войска проникли на территорию аэропорта Бельбек примерно в три часа 28 февраля 2014 года. Численность вооруженных российских солдат в форме без опозновательных знаков была около 300-400 человек.

Захватывали аэропорт военные из спецподразделений ГРУ ВС РФ, которые прибыли на территорию Крыма из РФ на самолете, приземлившемся на военном аэродроме в поселке Гвардейское.

Напомним, что, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана, российсого комбрига Максима Харламова ликвидировали в июне 2023 года.

Также сообщалось, что в РФ отстранили генерала, отвечавшего за Бахмут. По информации российских блогеров, командующий тульской 106-й дивизии, генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен из-за возникших разногласий с вышестоящим командованием российских войск.

По оценкам военных исследователей из ISW, за примерами мятежей со стороны Евгения Пригожина, Михаила Теплинского, Ивана Попова и ряда других командующих войсками РФ могут последовать и новые — отсюда опасная для Кремля тенденцию мятежей.

Аналитики предполагают, что генерал-майора Владимира Селиверстова — командовавшего одним из самых боеспособных соединений оккупационных войск — отстранили от работы в ходе масштабной кампании чистки.