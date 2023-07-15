"Неуступчивый характер": в России отстранили генерала, отвечавшего за Бахмут, — военкоры

Российские блогеры утверждают, что командир тульской 106-й дивизии, генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен за свои пререкания с командованием ВС РФ.

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Российский генерал-майор Владимир Селиверстов был отстранен от должности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Об этом 15 июня сообщает российский провоенный Telegram-канал "Военный обозреватель".

Отмечается, что пока причина его отстранения неизвестна, однако возможным поводом для этого стал "неуступчивый характер" командира, который "не привык молчать при отстаивании вопросов касаемо своего личного состава".

По данным российского Telegram-канала, Селиверстов принимал активное участие в операциях Вооруженных сил РФ во главе 106-й дивизии ВДВ с самого начала вторжения в Украину.

"Вначале это было Киевское направление, где тогда еще полковник Селиверстов также не всегда был согласен с решениями штаба ВДВ. А с января этого года уже генерал-майор Селиверстов со своей дивизией выполняет задачи на Бахмутском направлении", — пишет канал.

Также блогеры отмечают, что время службы Селиверстова ему не была присуждена ни одна государственная награда при том, что он является носит звание "Герой России", а также является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, а также двух орденов Мужества и медали "За отвагу".

"Чистки" в Минобороны РФ

Напомним, 3 июля журналисты заметили, что генерал Сергей Суровикин не присутствовал на совещании главнокомандующих ВС РФ. 2 июля глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов ответил журналистам, что "исчезнувший" из публичного пространства генерал Суровикин, "отдыхает".

12 июля сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами России Валерий Герасимов принял решение об отставке генерал-майора Ивана Попова с поста командующего 58-й общевойсковой армии России. Попов был недоволен большими потерями его подразделения и отсутствием ротаций. С этой проблемой он обратился непосредственно к Владимиру Путину.

13 июля в СМИ сообщали, что после начала военного мятежа Евгения Пригожина в Кремле задержали несколько высокопоставленных военных, в частности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина.

14 июля глава Разведывательного центра Министерства обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что президент РФ Владимир Путин провел массовую "чистку" офицеров после неудавшегося восстания ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным.

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