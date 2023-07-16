"Суперисторический шанс": Арестович предложил обменять оккупированные земли на НАТО (видео)

По словам бывшего советника ОП, этот сценарий будет похожим на разделение Германии. При этом, Украина якобы не будет отказываться от своих территорий и начнет переговоры о дипломатическом возвращении.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выразил свое мнение касаемо того, как Украине быстро стать полноценным участником НАТО. Для этого придется якобы отказаться от территорий. Об этом он рассказал во время общения с российской журналисткой Юлией Латыниной 16 июля.

По его словам, оставить 20% территории, которая временно находится под контролем Российской Федерации якобы не такая уж и плохая идея, если после этого Украина сразу же станет членом Альянса, как предлагалось.

"80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства, как они нам обещают, прекращаем войну и вступаем в НАТО. Многие могут сказать, это суперисторический шанс", — говорится в сообщении.

Такой вариант, отметил Алексей Арестович, будет крайне похож на историю с разделенной Германией, то есть вариант "ФРГ-ГДР".

На оккупированные территории гарантии НАТО распространяться не будут, однако Украина в таком случае не будет полноценно отказываться от своих земель. Их якобы будут возвращать иным путем, без военного вмешательства.

"В принципе, пока нас никто не слышит, и мы с вами одни, — это очень неплохая сделка", — продолжил Алексей Арестович.

Он также считает, что если продолжить воевать в будущем за все территории, то это якобы будет стоить Украине 200 тысяч человеческих жизней среди мужчин и экономика окончательно будет разрушена.

В Офисе президента никак не отреагировали на заявление бывшего советника, однако у власти есть четкая официальная позиция касаемо оккупированных территорий. Без полного возвращения границ 1991 года и речи не может быть об окончании войны.

Напомним, 4 июля сообщалось, что Алексей Арестович раскритиковал Запад из-за нехватки оружия. По его словам, союзники затягивают принятие решений и тем самым создают для россиян "пространство для принятия решений". Все это сказывается на скорости продвижения ВСУ.