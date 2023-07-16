На российско-белорусской границе подняли флаг РФ и ЧВК "Вагнер", — расследователи (фото)

По данным аналитиков, флаг был поднят со стороны трассы Р43, по которой двигалась ЧВК "Вагнер".

В воскресенье, 16 июля, на границе Российской Федерации и Беларусь подняли флаг РФ и ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

В сообщении говорится, что пограничном переходе "Звенчатка-Понятовка" на КПП, где проходят колонны ЧВК "Вагнер", поднят их флаг.

На российско-белорусской границе подняли флаг РФ и ЧВК "Вагнер"

На фото можно заметить, что флаг наемников Пригожина, поднят со стороны РФ на КПП около д. Дубовичка.

"Именно этот переход выводит на трассу Р43, по которой колонна Вагнера двигалась в направлении палаточного лагеря в д. Цель", — говорится на канале.

Переход "Звенчатка-Понятовка"

Напомним, что утром 15 июля на территории Республики Беларусь была замечена крупная колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР".

14 июня СМИ писали о том, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сознательно допустил обнародование снимка, на котором он сидит в нижнем белье на кровати. По мнению журналистов, таким образом Пригожин пытался показывать, что не только знает тяготы и лишения войны издалека, но и разделяет их.

В своем отчете от 14 июня аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что президент России Владимир Путин хочет сохранить частную военную компанию "Вагнер" в качестве военной силы, но отдельно от ее руководителя Евгения Пригожина.