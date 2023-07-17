"Неделя не задалась": Сенцов попал под артобстрел и был ранен осколками (фото)

Украинский режиссер рассказал, что защитникам спасла жизнь БМП Bradley. По словам Олега Сенцова, часть обломков "останется с ним навсегда".

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил ранение на передовой. Деталями он поделился 17 июля в соцсетях.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел", — написал Сенцов.

Снимок, опубликованный Олегом Сенцовым Фото: Facebook/Олег Сенцов

Он отметил, что украинских бойцов спасла основная боевая машина пехоты (БМП) M2 Bradley. В результате вражеского обстрела ранения получили трое защитников. По словам режиссера, большинство повреждений нанесли обломки.

"Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда", — рассказал Сенцов.

Он сообщил, что жизни сослуживцы также спасены, и поблагодарил запорожских врачей за помощь.

Пост Олега Сенцова от 17 июля Фото: Скриншот

Напомним, 8 июля Олег Сенцов получил контузию во время боя за важный для контрнаступления ВСУ рубеж. В результате ранения режиссер оказался в больнице, где его состояние улучшилось.

13 июля Олег Сенцов, госпитализированный из-за контузии, приехал домой, чтобы провести свой День рождения с женой и сыном. Вероника Вельч поделилась трогательным фото защитника с ребенком на руках.

14 июля Олега Сенцова наградили высшей наградой Франции — Орденом Почетного легиона. Режиссер пообещал появиться на вручении в Софиевском соборе даже несмотря на полученную на поле боя контузию.