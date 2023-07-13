Семья вместе: Олег Сенцов показал трогательные кадры с сыном (фото)

В день рождения защитника его поздравила супруга и написала трогательное сообщение.

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В четверг, 13 июля, свой день рождения отметил Олег Сенцов — режиссер и украинский защитник. Ему исполнилось 47 лет. Об этом сообщила его супруга Вероника Вельч.

Сенцов, в честь своего дня рождения, решил вернуться домой, чтобы провести время с женой и сыном. Недавно он получил контузию на фронте и был госпитализирован.

Сообщение о его приезде домой и поздравлении с днем рождения было опубликовано его супругой Вероникой Вельч. Она выложила трогательное фото, на котором запечатлена нежная момент с отцом и сыном, и поздравила мужчину с днем рождения.

"Когда сердце с сердцем бьется в унисон. С днем рождения, котик! Возвращайся к нам. Любим!" – написала Вероника Вельч.

Олег Сенцов с сыном

Олег Сенцов также показал сына и написал, что это самый лучший для него подарок.

Олег Сенцов с сыном

Олег Сенцов получил контузию на фронте

9 июля украинский режиссер и бывший политузник Кремля Олег Сенцов получил контузию во время боевых действий. Сенцов сообщил, что только что закончился бой за важный для контрнаступления рубеж. Трое бойцов получили ранения, а его контузия несложная. Однако на видеокадрах видно, что военному тяжело говорить.

Напомним, что 20 июня 2023 года стало известно, что Олег Сенцов выжил при обстреле и сумел выбраться из подбитого бронеавтомобиля. Украинский кинорежиссер, защищающий Украину, отметил, что Силам обороны удалось занять новые позиции. Но без потерь, к сожалению, не обошлось.

В конце января сообщалось, что сын Олега Сенцова получил украинское гражданство. Информация о рождении четвертого ребенка украинского режиссера появилась в начале декабря 2022. По словам матери ребенка Вероники Вельч, у сына теперь двойное гражданство — и США, и Украины.