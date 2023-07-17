Ключевой компонент: РФ столкнулась с дефицитом контрбатарейных радаров, — разведка Британии

По словам аналитиков из британской разведки, на эту проблему указывал перед увольнением российский генерал-майор Иван Попов, но командование не придавало этому значение.

Войска Российской Федерации, которые участвуют в войне РФ против Украины, начали страдать от значительного дефицита контрбатарейных радаров. Об этом говорится в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании от 17 июля.

Отмечается, что после того, как с должности командующего 58 общевойсковой армией Российской Федерации был уволен генерал-майор Иван Попов, он подчеркнул одну из главных проблем оккупантов на Запорожском направлении — отсутствие контрбатарейной борьбы.

"Выживание российских сухопутных войск зависит от эффективного выявления украинской артиллерии и нанесения по ней ударов, часто собственной артиллерией. Ключевым компонентом такого подхода являются контрбатарейные радары, позволяющие командирам быстро определять местонахождение вражеских пушечных линий", — говорится в отчете.

Британские аналитики также отметили, что у России недостаточно современных радаров "Зоопарк-1М". Лишь малая часть, которая развернута на оккупированных украинских территориях россиянами, остается в рабочем состоянии — все остальное уничтожено.

Эта проблема указывает на то, что "артиллерия продолжает играть центральную роль в войне" и уволенный Иван Попов пытался придать этому значение.

В Минобороны Великобритании выявили новые проблемы российских оккупантов Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 16 июля сообщалось, что в США заявили об уменьшении запасов боеприпасов из-за войны в Украине. Советник Белого дома Джейк Салливан отметил, что теперь для восстановления прежнего уровня понадобится несколько лет, а проблему заметили еще до начала российской агрессии.