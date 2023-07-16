"Из месяца в месяц": в США заявили об уменьшении запасов боеприпасов из-за войны в Украине

По словам советника Белого дома Джейка Салливана, чтобы восстановить приемлемый уровень запасов понадобятся годы, но в Вашингтоне уже начали над этим работать.

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У Соединенных Штатов Америки начали уменьшаться запасы боеприпасов на фоне помощи украинским военным, поэтому было принято решение каждый месяц наращивать производство. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан в интервью CNN 16 июля.

По его словам, полномасштабная война РФ против Украины длится уже практически 17 месяцев и все это время Вашингтон по возможности помогал Киеву оружием. Сейчас запасы боеприпасов начали частично уменьшаться.

Кроме того, когда администрация Джо Байдена в 2021 году вступила на должность, было обнаружено, что общие запасы 155-мм боеприпасов для артиллерийских снарядов, которые к слову являются стандартными в НАТО, находятся на крайне низком уровне и это тогда еще не было полномасштабной войны в Украине.

Теперь Вашингтону понадобятся годы для того, чтобы пополнить запасы до того уровня, который бы считался "приемлемым".

"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности Соединенных Штатов производить все боеприпасы, которые нам когда-либо могут понадобиться для любого конфликта в любое время. Из месяца в месяц мы увеличиваем наши мощности по снабжению боеприпасами", — говорится в сообщении.

К слову, отдельно в Белом доме официально подтвердили, что выделенные Украине кассетные боеприпасы уже находятся у военных на передовой.

Напомним, 13 июля сообщалось о том, что кассетные боеприпасы изменят ход войны в пользу Украины, о чем заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он отметил, что ВСУ будут использовать их исключительно там, где сосредоточены позиции оккупантов.

При этом, 14 июля журналисты NYT писали, что в США не уверены, что кассетные боеприпасы моментально изменят ход войны. По мнению аналитиков, масштаб эффекта вооружения может оказаться слабым, но пока что судить крайне рано.