"З місяця в місяць": у США заявили про зменшення запасів боєприпасів через війну в Україні

За словами радника Білого дому Джейка Саллівана, щоб відновити прийнятний рівень запасів знадобляться роки, але у Вашингтоні вже почали над цим працювати.

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У Сполучених Штатів Америки почали зменшуватися запаси боєприпасів на тлі допомоги українським військовим, тому було ухвалено рішення щомісяця нарощувати виробництво. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван в інтерв'ю CNN 16 липня.

За його словами, повномасштабна війна РФ проти України триває вже майже 17 місяців і весь цей час Вашингтон за можливості допомагав Києву зброєю. Зараз запаси боєприпасів почали частково зменшуватися.

Крім того, коли адміністрація Джо Байдена 2021 року вступила на посаду, було виявлено, що загальні запаси 155-мм боєприпасів для артилерійських снарядів, які, до речі, є стандартними в НАТО, перебувають на вкрай низькому рівні і це тоді ще не було повномасштабної війни в Україні.

Тепер Вашингтону знадобляться роки для того, щоб поповнити запаси до того рівня, який би вважався "прийнятним".

"Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі боєприпаси, які нам коли-небудь можуть знадобитися для будь-якого конфлікту в будь-який час. З місяця в місяць ми збільшуємо наші потужності з постачання боєприпасів", — ідеться в повідомленні.

До слова, окремо в Білому домі офіційно підтвердили, що виділені Україні касетні боєприпаси вже перебувають у військових на передовій.

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося про те, що касетні боєприпаси змінять хід війни на користь України, про що заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він зазначив, що ЗСУ використовуватимуть їх виключно там, де зосереджені позиції окупантів.

При цьому, 14 липня журналісти NYT писали, що в США не впевнені, що касетні боєприпаси моментально змінять хід війни. На думку аналітиків, масштаб ефекту озброєння може виявитися слабким, але поки що судити вкрай рано.