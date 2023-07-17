Французский универсал: Индия выбирает истребитель Rafale для своих авианосцев

Индийские силы уже располагают 36 истребителями Rafale. Теперь же Военно-морские силы страны намерены усилить свою мощь 26 самолетами Rafale М.

Правительство Индии 14 июля объявило о своем решении оснастить ВМС страны французским истребителем Rafale М, сообщает издание Defence Brief.

"После проведения испытаний в Индии правительство страны выбрало военно-морской вариант Rafale в качестве истребителя последнего поколения для оснащения авианосных соединений", — говорится в публикации.

Отмечается, что военно-воздушные силы страны получат 26 самолетов Rafale в дополнение к уже имеющимся на вооружении 36 Rafale, что позволит им совместно с Францией эксплуатировать оба варианта самолета.

Эрик Трапье, председатель совета директоров и генеральный директор компании-производителя самолетов Dassault Aviation в связи с этим заявил, что ожидания индийских ВМС в отношении Rafale полностью буду оправданы.

Кратко о самолете Rafale

Dassault Rafale — многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный исключительно французскими конструкторами. Самолет имеет компоновку по схеме "утка" — треугольное крыло расположено посередине фюзеляжа.

Крыло и 50% фюзеляжа изготовлены из углепластиков, при этом обтекатель стыка крыла изготовлены из кевлара, а предкрылки из титановых сплавов. Остальная часть конструкции выполнена из алюминиево-литиевых сплавов. В итоге инженеры, применив композитные материалы, уменьшили вес машины на 300 кг, однако в варианте для ВМС конструкция самолета Rafale М была усилена, что сказалось на общей массе — Rafale М в результате всех доработок стал тяжелее базовой версии на 500 кг.

Французский истребитель Rafale

Двигатель самолета — двухконтурный турбореактивный Snecma М88-2Е4, который разгоняет самолет до 2 Махов (2200 км в час). Практический потолок машины составляет 15 240 м.

Вооружение истребителя состоит из двух типов:

30-мм пушка Nexter DEFA 791B с бронебойно-зажигательными трассирующими боеприпасами;

ракеты класса "воздух-воздух" — французская MICA, американские AIM-9, AIM-120, AIM-132, а также управляемая ракета большой дальности MBDA Meteor.

На сегодняшний день французские истребители Rafale состоят на вооружении пяти стран — Франции, Египта, Катара, Греции и Индии, которая расширяет парк самолетов для своих морских сил.

Напомним, Индия рассматривает вариант продажи России перспективных крылатых ракет BrahMos российско-индийского производства. Генеральный директор компании-производителя Атул Динкар Ране заявил, что BrahMos Aerospace давно рассматривает российский рынок в качестве потенциального покупателя, однако сделка может быть заключена только после того, как "закончится нынешняя ситуация в Европе".