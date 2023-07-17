Под Запорожьем фиксируют усиление пропаганды РФ: что обещают украинцам за поддержку, — ЦНС

В украинском подполье заметили, что местные "власти" начали обещать значительно улучшить жизнь местного населения, однако никаких гарантий не дают.

Российские оккупанты начали более усердно работать над пропагандой на захваченных территориях Украины, чтобы добиться доверия среди местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 17 июля.

По информации украинского подполья, военно-политическое руководство Российской Федерации продолжает проводить пропагандистские мероприятия на территориях, которые временно находятся под контролем Кремля.

В частности речь идет о Запорожской области, где граждане в большинстве своем негативно настроены по отношению к действиям РФ и они хотят это изменить при помощи рассказов о перспективах интеграции в состав другой страны.

"В частности, анализ информационного пространства указывает на существенное увеличение активности информационных ресурсов российской партии "Единая Россия", распространяющих дезинформацию и кремлевские нарративы о том, что "при содействии партии в регионе будут проведены ремонты и восстановления в учреждениях школьного образования и больницах", — говорится в сообщении.

Также россияне обещают якобы построить и открыть центры по предоставлению административных услуг, а населения после этого получит доступ к улучшенной системе здравоохранения.

Никаких гарантий того, что это на самом деле случится в будущем они не предоставляют.

"Кремль стремится внушать населению временно оккупированных территорий юга Украины чувство лояльности к оккупационной администрации и отвлекать граждан от военных преступлений", — подытожили в подполье.

Напомним, 14 июля сообщалось, что российские оккупанты мотивируют украинцев доносить на соседей. За такие действия им обещают небольшое вознаграждение, а сделать это можно совершенно анонимно. Родственникам "участников подполья" россияне не сообщают даже о причине задержания.