"План" — задержать 5000 "партизан": оккупанты мотивируют украинцев доносить на соседей, — ЦНС

За донесение на соседей обещают вознаграждение, также "сдать" знакомого можно анонимно. Родственникам "участников подполья" россияне не сообщают даже о причине задержания.

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Российские оккупанты работают над внедрением системы доносов на временно оккупированных территориях Украины. Деталями 14 июля поделились в Центре национального сопротивления.

Местных жителей Запорожской и Херсонской областей поощряют доносить на своих соседей. Захватчики предлагают два варианта: передавать информацию через анонимные чат-боты или обращаться в отделения карательных органов, тогда можно получить вознаграждение.

"Доносы "легитимизируют" террор в глазах оккупантов, ведь дают основания задерживать украинцев и отправлять их в подвал. В дальнейшем палачи уже не разбираются, сотрудничал ли человек с Силами обороны или нет", — объяснили в ЦНС.

По данным центра, родственников "партизан" не информируют о причинах задержания и местах их удержания.

В ЦНС отметили, что система доносов призвана помочь оккупационным администрациям выполнить "план", который касается задержания украинцев для борьбы с партизанским движением на захваченных ВС РФ землях.

"План" — задержать 5000 украинцев до конца года

Как сообщали в ЦНС, РФ оценила количество жителей временно оккупированных территорий, которые сотрудничают с украинскими силами. Теперь от местных администраций требуют "подавить подполье".

"Враг оценивает количество партизан на временно захваченных землях в более пяти тысяч человек и требует от местных администраций и карательных органов увеличить активность и до конца года "решить эту проблему", — рассказали в центре.

По приказу Москвы, особое внимание задержанию украинцев должны уделить на Запорожье и Херсонщине.

Напомним, 14 июля командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский объяснил, почему Силы обороны медленно продвигаются на юге.

В Херсонской области украинский беспилотник FPV-дрон ликвидировал вражеский комплекс "Муром-П". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что гордится украинскими разработками.