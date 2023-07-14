Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

"План" — задержать 5000 "партизан": оккупанты мотивируют украинцев доносить на соседей, — ЦНС

Оккупанты в Херсоне, оккупация Херсон, ВС РФ в Херсоне, Херсон
Фото: Скрин видео | В России посчитали, что на захваченных землях проживают более пяти тысяч членов подполья (иллюстративное фото)

За донесение на соседей обещают вознаграждение, также "сдать" знакомого можно анонимно. Родственникам "участников подполья" россияне не сообщают даже о причине задержания.

Related video

Российские оккупанты работают над внедрением системы доносов на временно оккупированных территориях Украины. Деталями 14 июля поделились в Центре национального сопротивления.

Местных жителей Запорожской и Херсонской областей поощряют доносить на своих соседей. Захватчики предлагают два варианта: передавать информацию через анонимные чат-боты или обращаться в отделения карательных органов, тогда можно получить вознаграждение.

"Доносы "легитимизируют" террор в глазах оккупантов, ведь дают основания задерживать украинцев и отправлять их в подвал. В дальнейшем палачи уже не разбираются, сотрудничал ли человек с Силами обороны или нет", — объяснили в ЦНС.

По данным центра, родственников "партизан" не информируют о причинах задержания и местах их удержания.

В ЦНС отметили, что система доносов призвана помочь оккупационным администрациям выполнить "план", который касается задержания украинцев для борьбы с партизанским движением на захваченных ВС РФ землях.

"План" — задержать 5000 украинцев до конца года

Как сообщали в ЦНС, РФ оценила количество жителей временно оккупированных территорий, которые сотрудничают с украинскими силами. Теперь от местных администраций требуют "подавить подполье".

"Враг оценивает количество партизан на временно захваченных землях в более пяти тысяч человек и требует от местных администраций и карательных органов увеличить активность и до конца года "решить эту проблему", — рассказали в центре.

По приказу Москвы, особое внимание задержанию украинцев должны уделить на Запорожье и Херсонщине.

Напомним, 14 июля командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский объяснил, почему Силы обороны медленно продвигаются на юге.

В Херсонской области украинский беспилотник FPV-дрон ликвидировал вражеский комплекс "Муром-П". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что гордится украинскими разработками.