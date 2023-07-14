"План" — затримати 5000 "партизанів": окупанти мотивують українців доносити на сусідів, — ЦНС

За донесення на сусідів обіцяють винагороду, також "здати" знайомого можна анонімно. Родичам "учасників підпілля" росіяни не повідомляють навіть про причину затримання.

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Російські окупанти працюють над впровадження системи доносів на тимчасово окупованих територіях України. Деталями 14 липня поділились у Центрі національного спротиву.

Місцевих мешканців Запорізької та Херсонської областей заохочують доносити на своїх сусідів. Загарбники пропонують два варіанти: передавати інформацію через анонімні чат-боти або звертатись у відділки каральних органів, тоді можна отримати винагороду.

"Доноси "легітимізують" терор в очах окупантів, адже дають підстави затримувати українців й відправляти їх до підвалу. Надалі кати вже не розбираються, чи співпрацювала людина з Силами оборони, чи ні", — пояснили в ЦНС.

За даними центру, родичів "партизанів" не інформують про причини затримання та місця їх утримання.

У ЦНС зазначили, що система доносів покликана допомогти окупаційним адміністраціям виконати "план", який стосується затримання українців для боротьби з партизанським рухом на захоплених ЗС РФ землях.

"План" — затримати 5000 українців до кінця року

Як повідомляли у ЦНС, РФ оцінила кількість мешканців тимчасово окупованих територій, які співпрацюють з українськими силами. Тепер від місцевих адміністрацій вимагають "придушити підпілля".

"Ворог оцінює кількість партизан на тимчасово захоплених землях у понад п’ять тисяч осіб й вимагає від місцевих адміністрацій та каральних органів збільшити активність й до кінця року "розв’язати цю проблему", — розповіли в центрі.

За наказом Москви, особливу увагу затриманню українців мають приділити на Запоріжжі та Херсонщині.

Нагадаємо, 14 липня командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, чому Сили оборони повільно просуваються на півдні.

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