"Не смогли реанимировать": в результате крушения Су-25 в Ейске погиб пилот, — росСМИ (видео)

По данным российских журналистов, предварительная причина крушения Су-25 — отказ двигателя. Пилоту не удалось выжить.

В российском городе Ейск произошла авиакатастрофа — во время тренировочного полета в Азовское море упал штурмовик Су-25. Пилота спасти не удалось. Об этом сообщает российское медиа Baza.

"Пилот штурмовика Су-25 погиб. По предварительной информации, его не смогли реанимировать по пути в больницу", — говорится в источнике.

До этого сообщалось, что у пилота были многочисленные переломы.

По данным издания, предварительная причина крушения Су-25 — отказ двигателя.

Что известно о крушении российского Су-25 в Ейске

По предварительной информации, штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома. Как сообщают росСМИ, штурмовик упал в районе Ейского лимана — это залив в Азовском море рядом с Ейском.

Пилот успел катапультироваться, сейчас к месту падения плывут спасатели.

По данным российского медиа Baza, спасатели достали летчика упавшего Су-25. Он жив, ему оказывают помощь.

"При этом упавший штурмовик торчит из воды — в районе падения мелко и самолет не ушел на глубину", — отмечает СМИ.

13 мая в Брянской области также рухнул российский военный вертолет Ми-8. Транспортное средство потерпело крушение в городе Клинцы, расположенном в 45 км от границы с Украиной. Это весьма близко к Истровке, где упал Су-34.