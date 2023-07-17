На закупку оборудования: Азербайджан выделил Украине 7,6 млн долларов помощи

По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате вражеских ракетных ударов было повреждено 50% энергосистемы.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств в размере 7,6 млн долларов США на оказание гуманитарной помощи Украине, сообщает Report.

Согласно распоряжению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Министерству энергетики выделено 7,6 млн долларов США в манатном эквиваленте (валюта Азербайджана) на закупку и поставку в Украину электрооборудования для оказания ей гуманитарной помощи.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в соответствии с этим распоряжением.

По данным Министерства энергетики Украины, из-за боевых действий и ракетных ударов по энергосистеме в целом было повреждено 50% энергосистемы: 24 объекта генерации — это тепловые электростанции, теплоцентрали гидро- и гидроаккумулирующие станции, около половины подстанций системы передачи и 43% магистральных сетей.

Из-за оккупации Запорожской атомной электростанции нашей энергосистеме недоступно около 44% атомной генерации.

"Важно восстанавливать быстро генерирующие объекты и подстанции. Восстановление должно происходить по современным технологиям, чтобы обеспечить надежную генерацию электроэнергии с учетом военных рисков и защиты объектов инфраструктуры", — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, 9 июня Фокус писал, что Азербайджан покупает итальянские военно-транспортные самолеты C-27. У производителя военных самолетов Leonardo заявили, что контракт подписан из-за итальянско-азербайджанского сотрудничества в энергетической сфере.

25 мая СМИ сообщили, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности.