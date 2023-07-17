Армия США подписала контракт на модернизацию ударных вертолетов Apache: что изменится

Вертолет получит новое программное обеспечение, которое улучшит ударные характеристики и живучесть флота AH-64.

Компания Boeing по заказу Пентагона модернизирует вертолеты AH-64E Apache до версии 6.5. Об этом сообщает Defense Brief.

С принятия на вооружение вертолетов AH-64А в 1984 году до нынешнего варианта AH-64E прошло много лет. Они стали фундаментом вертолетного ударного флота армии США. Оборонная компания должна интегрировать современные технологии и расширить возможности для будущих модернизаций.

Версия 6.5 AH-64E содержит ряд других обновлений, в том числе: улучшенная летальность, живучесть, ситуационная осведомленность, навигация и связь. Новое программное обеспечение позволит модернизировать вертолеты серии V-4 и V-6. В течение 2025 года Apache будут улучшать в части турбинного двигателя. Завершить этап модернизации силовой установки поможет отдел Advanced Turbine Engine в рамках программы ITE.

"Мы очень рады текущей разработке программного обеспечения V6.5, поскольку оно прокладывает путь к модернизации Apache, включая интеграцию двигателя ITEP. V6.5 согласовывает весь парк моделей "E" под одним программным обеспечением, упрощая обучение и техническое обслуживание, обеспечивая путь для паритета датчиков/возможностей", — заявил полковник Джей Махер, руководитель проекта Apache.

Отмечается, что первый полет вертолета с новым программным обеспечением должен состояться осенью 2023 года. Все тестирования должны завершить до 2025 года, а с 2026 года обновление пойдет в серию.

Напомним, 7 апреля в армии США объяснили, почему выбрали новый вертолет от Bell, а не Sikorsky.

30 марта в Воздушных силах заявили, что летчики хотели бы иметь на вертолетах Apache.