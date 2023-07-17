Сняли флаги и выезжают: наемники ЧВК "Вагнер" закрыли лагерь в Краснодарском крае РФ (видео)

По словам "вагнеровских" командиров, они сворачивают лагерь и перебираются в другой учебный центр, адрес которого не указывается.

Представители ЧВК "Вагнер" заявили, что лагерь наемников Евгения Пригожина в селе Молькино в Краснодарском крае РФ прекращает существование. Флаги наемников сняты: они перебираются на новое место дислокации. Об этом рассказало издание Meduza.

На видео видно, как около 20 "вагнеровцев" выстроились возле двухметрового забора с колючей проволокой наверху, который окружает лагерь ЧВК в Молькино. Четверо военных сняли флаги — флаг РФ и три флага наемников. При этом один из военных — возможно, командир — объявляет о закрытии базы ЧВК и перемещении наемников на новое место дислокации. Название нового места не называется.

"Вагнеровцы" — на базе Молькино Фото: Meduza

Флаги, снятые в вагнеровском лагере, отправят на хранение. Два флага — в Мемориальный комплекс ЧВК "Вагнер" в Чистом Ключе, один — командиру наемников Дмитрию Подольскому "Салему", еще один флаг отправят в новый учебный центр — где центр расположен, не указывается.

В завершение спикер заявил: "30 июля 2023 года база ЧВК "Вагнер" в Молькино прекращает существование и передислоцируется на новое место".

Отметим, согласно договоренности главы ЧВК Евгения Пригожина с Лукашенко, часть "вагнеровцев" могут стать частью ВС РФ — они заключают соответствующие контракты с Минобороны России. Другая часть перебирается в Беларусь.

На днях в сети опубликовали фотографии, на которой Пригожин якобы сидит в палатке на новой базе "вагнеровцев". По предположениям волонтерского сообщества "Белорусские Гаюн", его могли снять на военной базе возле села Циль неподалеку от Осиповичей.

Кроме того, ранее спецслужбы Беларуси объяснили, чем будут заниматься вагнеровцы на территории республики. По их словам, наемники будут обучать белорусские спецотряды.

Напоминаем, наемников ЧВК "Вагнер" также заметили на военной базе под Витебском, где находятся мобилизованные россияне. При этом утверждалось, что их там немного и они занимаются учениями новобранцев.

Между тем BBC опубликовало спутниковые фотографии воинской части под Осиповичами. На фотографиях — несколько сотен палаток на территории воинской части: они "выросли" там буквально в течение нескольких дней.