Есть альтернатива: выход РФ из зернового соглашения не перекрывает путь украинскому зерну, — BBC

По мнению эксперта, украинское правительство заранее начало думать, как решить проблемы из-за демарша России: работали с судовладельцами и договаривались о новых направлениях перевозки.

Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации, заявил, что правительство предусматривало разрыв зернового соглашения Россией. Поэтому начали делать некоторые шаги для того, чтобы продолжить вывоз украинского зерна. О шагах, которые предпринимаются в данном направлении, Горбачев рассказал русской службе BBC.

По словам главы УЗА, украинские чиновники начали действовать заранее. В частности, заключали прямые контракты с владельцами кораблей, которые соглашались экспортировать зерно. Подобные действия, по мнению Горбачева, помогут продолжить экспорт вопреки действиям РФ.

Кроме того, был назван минимум один альтернативный путь для украинского зерна — через Дунай. Однако он признал, что транспортировка этим путем все же дороже, а количество перевозимого груза — меньше, чем нужно было бы.

Отметим, Горбачев более подробно прокомментировал ситуацию агропорталу Latifundist. В частности, специалист рассмотрел все плюсы, минусы и проблемы следующих альтернативных направлений движения зерна:

через морские порты Констанцы;

через Дунай;

по железной дороге через Молдову и Румынию;

по железной дороге и автотранспортом через западную границу Украины.

Какие есть альтернативные пути экспорта украинского зерна

Между тем УЗА подсчитало, сколько же зерна смогла вывезти Украина за все время зерновой сделки — речь идет о 32,8 млн тонн.

Сколько зерна вывезла Украина через зерновой коридор Фото: Украинская зерновая ассоциация

При этом через сухопутную границу перевезено на гораздо меньше (за первые два месяца 2023 года — до 1 млн тонн).

Глава УЗА упоминает о еще одном пути: есть предложение создать так называемые "сухие порты". "Сухой порт" — накопительный комплекс, где можно было бы хранить зерно и затем постепенно доставлять по назначению. Предлагают построить два сухих порта — на 2,6-6 млн тонн возле Ягодина и 4,2-11,2 млн тонн возле Шегини.

Напоминаем, правительство России объявило о прекращении соглашения о зерновом коридоре: согласно заявлению МИД РФ, это произойдет 18 июля. При этом Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, назвала такой поступок "циничным шагом".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на самом деле РФ разорвала соглашение, заключенное с ООН и Турцией. Между тем Украина соглашение не разрывала и готова и дальше отгружать зерно.

Эксперты предположили, что именно потребует Россия за возобновление сделки: намекают, что речь идет об алюминии и аммиаке. Также может попытаться восстановить платежи Swift через "Россельхозбанк".