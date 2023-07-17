"Украина готова продолжать поставки": Зеленский высказался о выходе РФ из "зерновой сделки"

Украинский лидер отметил, что Россия срывает свои договоренности с ООН и Турцией, в то время как у Киева не было никаких соглашений с Москвой.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Российской Федерации продлить "зерновое соглашение". Об этом написал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook 17 июля.

Как отмечает спикер, Владимир Зеленский сказал в интервью африканским журналистам, что у Украины не было никаких сделок с Россией, поэтому говоря об остановке "зерновой сделки", Москва срывает свои договоренности с ООН и Турцией.

"У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН", — объяснил президент.

Владимир Зеленский сказал, что дал распоряжение МИД Украины подготовить официальные сигналы ООН и Анкаре касательно продолжения "зерновой инициативы". По словам президента, необходимо обеспечить дальнейшее использование черноморского коридора.

"Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать – все готовы продолжать поставки зерна", — заявил президент Украины.

Напомним, что в Российской Федерации в день взрыва на Крымском мосту, 17 июля, заявили о прекращении действия "зернового соглашения". По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, часть соглашений, касающаяся РФ, не была выполнена.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала выход России из соглашения "циничным шагом", а президент Турции Реджеп Эрдоган, заявил, что "зерновая сделка" уже вошла в историю как "дипломатический успех".

Ранее, 7 июля, Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что Турция выступает за продление "зерновой сделки" на 2 года.