Несколько волн: российские оккупанты атаковали Юг Украины ракетами и дронами (видео)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о пожаре, который возник в результате атаки БПЛА. Предварительно, без жертв.

В ночь на 18 июля российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе и ракетами. Об опасности Воздушные силы ВСУ предупредили еще 00:02 в Telegram.

"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — сказано в сообщении.

Затем уже в 02:29 было сказано о ракетной опасности и атаке дронов на некоторые области Украины. Более того, под ракетный удар также могли попасть центральные и восточные регионы.

"В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях – угроза применения врагом ударных БпЛА. В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях – угроза применения баллистического вооружения", — сказано в сообщении.

Как заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в 02:26, россияне приготовили несколько волн атаки.

"Страна-террорист атакует юг Украины ударными беспилотниками. Вероятны несколько волн атак. Есть также ракетная опасность!" — заявил он.

Кроме того, в 02:59 глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что из-за российской атаки в области зафиксирован пожар. Предварительно, без пострадавших.

Также в сети начали появляться видео, на которых видно дым и слышны выстрелы. Сообщается, что они были сняты в Николаевской и Одесской областях.

Уже в 04:37 Воздушные силы ВСУ объявили о том, что опасность миновала.

Также напомним, что дроны TORO ликвидировали БМП вместе с россиянами. Несколько российских военных ехали сверху на броне и пострадали от прямого удара дрона камикадзе, лишь двое из них смогли спастись бегством.

Кроме того, 17 июля сообщалось, что батальон специального назначения "Дикое поле" эффектно уничтожил танк оккупантов. Российский танк получил значительные повреждения в результате точных выстрелов украинских защитников.