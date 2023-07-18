Законная цель: взрыв на Крымском мосту испортит логистику оккупантов на юге, — ISW

По словам аналитиков, поток российских туристов на оккупированный Крым ухудшает логистику для войск оккупантов. Поддерживать группировку ВС РФ на юге после взрыва станет еще сложнее.

Взрыв на Крымском мосту усугубит ситуацию с логистикой российских войск на юге Украины. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 17 июля говорится, что мост хоть и не разрушился, но получил повреждения. Российские туристы стали бежать из оккупированного полуострова через оккупированные территории Украины, тем самым испортив логистику ВС РФ, которая и так работала не лучшим образом.

Сообщается, что в РФ обвиняют во взрыве Украину, украинская сторона говорит о произошедшем туманно.

"Мост через Керченский пролив и военные районы в оккупированном Крыму являются законными военными целями для украинских сил в их защите от полномасштабного российского вторжения", — отметили аналитики в отчете.

По словам экспертов, Крымский мост является единственным логистическим маршрутом для снабжения большой группировки войск на Юге Украины. Однако российские власти продолжали продвигать оккупированный Крым как туристический объект. Поэтому туристы, которые ринулись на полуостров после начала купального сезона, усложнили логистику оккупантам. Теперь же ситуация, как предполагается, станет хуже.

Напомним, что в ГУР рассказали, кто виноват во взрыве на Крымском мосту. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Крымский мост был построен Россией незаконно. Взрыв является следствием российской агрессии против Украины.

Также сообщалось, что в РФ анонсировали строительство временного моста. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о намерении запустить один из пролетов подорванного Крымского моста 15 сентября. По его словам, работы будут вестись круглосуточно.

Кроме того, спутник зафиксировал неизвестные объекты незадолго до удара по Крымскому мосту. Четыре морских объекта были зафиксированы в 75 км от острова Змеиный. Однако пока неизвестно, атаковали ли они Крымский мост.