"К этому причастен Путин": в ГУР рассказали, кто виноват во взрыве на Крымском мосту (видео)

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Крымский мост был построен Россией незаконно. Взрыв является следствием российской агрессии против Украины.

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Взрыв на Крымском мосту положительно повлияет на контрнаступление ВСУ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире программы "Свобода Live".

По его словам, в ГУР не могут ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к произошедшему.

"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. К этому точно причастен рашистский режим и лично Путин, отдавший приказ об аннексии Крыма, о вторжении в Украину. Это следствие этих событий безусловно", — сказа заявил Юсов.

Он также отметил, что мост, построенный РФ через Керченский пролив, является незаконным сооружением с точки зрения законодательства Украины, а также с точки зрения международного права.

"А если мост — незаконный, то и все, что там происходит — этого нет, можно сказать", — заметил он.

Юсов отметил, что после победы украинцы будут узнавать многие интересные детали. Но сейчас нужно говорить о тех вещах, которые действительно приближают победу Украины. К примеру, то, что происходит с логистикой российских оккупантов.

"Это хорошо, это приближает победу, а причины — почему это произошло — думаю, что их следует обсуждать немного позже", — сказал представитель ГУР.

В ГУР высказались о возможной причастности Украины к взрыву на Крымском мосту

Юсов также отметил, что официальной версии у ГУР Украины касательно взрыва на Крымском мосту нет.

"Генерал Буданов говорил, что сооружение лишнее, оно не должна там находиться", — сказал представитель ГУР.

По его словам, мост построен со многими нарушениями норм безопасности.

"За то, что происходит на оккупированных территориях, несет ответственность оккупационная власть", — сказал Юсов.

Напомним, что в РФ анонсировали строительство временного моста. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о намерении запустить один из пролетов подорванного Крымского моста 15 сентября. По его словам, работы будут вестись круглосуточно.

Кроме того, спутник зафиксировал неизвестные объекты незадолго до удара по Крымскому мосту. Четыре морских объекта были зафиксированы в 75 км от острова Змеиный. Однако пока неизвестно, атаковали ли они Крымский мост.