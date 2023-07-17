Взрыв на Крымском мосту: в РФ анонсировали строительство временного моста (видео)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о намерении запустить один из пролетов подорванного Крымского моста 15 сентября. По его словам, работы будут вестись круглосуточно.

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В Российской Федерации планируют соорудить временный мост в районе поврежденного участка Крымского моста. Об этом пишет российское издание "Интрефакс" со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Заместитель председателя российского правительства заявил, что один из поврежденных пролетов планируют запустить 15 сентября. По второй стороне моста двустороннее движение намерены возобновить к 1 ноября.

"Будем работать по восстановлению второго пролета. Здесь не получается по технологии, поэтому скорее всего будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты", — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ также заявил, что по информации водолазов, опоры Крымского моста остались целы. По его словам, восстановительные работы на мосту будут идти круглосуточно.

Подрыв Крымского моста: что известно

В понедельник, 17 июля, на Крымском мосту прозвучали взрывы. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать "альтернативный маршрут".

Последствия взрыва на Крымском мосту

По данным местных пабликов, в результате атаки на Крымский мост, паромная переправа через Керченский пролив сейчас используются исключительно для перевозки грузового транспорта, в то время как легковые автомобили не допускаются и разворачиваются обратно.

Президент России президент Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом. Он заявил, что ожидает конкретных предложений по обеспечению безопасности, поскольку это уже второй подобный случай на Крымском мосту.

При этом в СБУ пообещали раскрыть все детали организации "бавовны" на Крымском мосту после победы в войне с РФ. Спикер ведомства Артем Дехтяренко отметил, что нормы международного права позволяют перерезать логистические пути противника.