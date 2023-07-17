Вибух на Кримському мосту: у РФ анонсували будівництво тимчасового мосту (відео)

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив про намір запустити один із прольотів підірваного Кримського мосту 15 вересня. За його словами, роботи будуть вестися цілодобово.

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У Російській Федерації планують спорудити тимчасовий міст у районі пошкодженої ділянки Кримського мосту. Про це пише російське видання "Интрефакс" із посиланням на віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна.

Заступник голови російського уряду заявив, що один із пошкоджених прольотів планують запустити 15 вересня. Другою стороною мосту двосторонній рух мають намір відновити до 1 листопада.

"Будемо працювати з відновлення другого прольоту. Тут не виходить за технологією, тому, найімовірніше, будемо будувати тимчасовий 250-метровий міст і великовантажними кранами будемо підіймати прольоти", — сказав Хуснуллін.

Віцепрем'єр РФ також заявив, що за інформацією водолазів, опори Кримського мосту залишилися цілі. За його словами, відновлювальні роботи на мосту триватимуть цілодобово.

Підрив Кримського мосту: що відомо

У понеділок, 17 липня, на Кримському мосту пролунали вибухи. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати "альтернативний маршрут".

Наслідки вибуху на Кримському мосту

За даними місцевих пабліків, унаслідок атаки на Кримський міст поромну переправу через Керченську протоку наразі використовують винятково для перевезення вантажного транспорту, тоді як легкові автомобілі не допускають, їх розвертають назад.

Президент Росії президент Володимир Путін назвав вибух на Кримському мосту терактом. Він заявив, що очікує конкретних пропозицій щодо забезпечення безпеки, оскільки це вже другий такий випадок на Кримському мосту.

При цьому в СБУ пообіцяли розкрити всі деталі організації "бавовни" на Кримському мосту після перемоги у війні з РФ. Спікер відомства Артем Дехтяренко зазначив, що норми міжнародного права дають змогу перерізати логістичні шляхи противника.