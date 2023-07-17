Розвертають назад: на Кримському мосту перекрили проїзд для легкових машин, — соцмережі

У місцевих каналах повідомили, що легкові автомобілі рухаються по так званому сухопутному коридору, що пролягає через тимчасово окуповані території материкової України.

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Унаслідок атаки на Кримський міст поромну переправу через Керченську протоку наразі використовують винятково для перевезення вантажного транспорту, тоді як легкові автомобілі не допускають, а розвертають назад. Про це повідомив Тelegram-канал "Кримський вітер".

"Станом на 13:00 Керченська поромна переправа перевозить тільки вантажний транспорт. Легкові автомобілі розвертають назад", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що легкові автомобілі рухаються по так званому сухопутному коридору, що пролягає через тимчасово окуповані території материкової України.

Що відомо про підрив Кримського мосту

17 липня росЗМІ написали про те, що ЗСУ намагалися зруйнувати дронами дві частини Кримського мосту. За версією медіа, один із них не впорався із завданням, оскільки його потужності не вистачило, щоб зруйнувати прольоти, на яких проходить дорога для автомобілів. А другий дрон-камікадзе, що прямував до залізничних колій, вибухнув у повітрі та не завдав Керченському мосту жодних пошкоджень.

Зі свого боку, спікер УДА Сергій Братчук заявив про те, що Кримський міст міг підірвати дрон із РФ. Спікер УДА звернув увагу на те, що опори мосту впали саме з боку Кубані. У цій геолокації розташоване місто Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, РФ), звідки російські військові атакують Україну іранськими безпілотними літальними апаратами Shahed.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв після атаки на Кримський міст закликав боротися з "терористами". За його словами, настав час використовувати мову сили з негуманними методами, адже санкції та залякування не працюють.