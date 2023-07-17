Разворачивают обратно: на Крымском мосту перекрыли проезд для легковых машин, — соцсети

В местных каналах сообщили, что легковые автомобили двигаются так называемым сухопутным коридором, пролегающим через временно оккупированные территории материковой Украины.

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В результате атаки на Крымский мост, паромная переправа через Керченский пролив сейчас используются исключительно для перевозки грузового транспорта, в то время как легковые автомобили не допускаются и разворачиваются обратно. Об этом сообщил Тelegram-канал "Крымский ветер".

"По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа перевозит только грузовой транспорт. Легковые автомобили разворачивают назад", — говорится в сообщении.

Отмечается, что легковые автомобили двигаются так называемым сухопутным коридором, пролегающим через временно оккупированные территории материковой Украины.

Что известно про подрыв Крымского моста

17 июля росСМИ написали о том, что ВСУ пытались разрушить дронами две части Крымского моста. По версии медиа, один из них не справился с задачей, так как его мощности не хватило, чтобы разрушить пролеты, по которым проходит дорога для автомобилей. А второй дрон-камикадзе, направляющийся к железнодорожным путям, взорвался в воздухе и не нанес Керченскому мосту никаких повреждений.

В свою очередь спикер УДА Сергей Братчук заявил о том, что Крымский мост мог подорвать дрон из РФ. Спикер УДА обратил внимание на то, что опоры моста рухнули именно со стороны Кубани. В этой геолокации расположен город Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, РФ), откуда российские военные атакуют Украины иранскими беспилотными летальными аппаратами Shahed.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев после атаки на Крымский мост призвал бороться с "террористами". По его словам, пришло время использовать язык силы с негуманными методами, ведь санкции и запугивания не работают.