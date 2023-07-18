Минус два танка в одном бою: в Минобороны показали результативный экипаж БМП Bradley

Украинские военные уничтожили не только вражескую пехоту, но и российские танки, которые враг бросил для уничтожения американской БМП.

Экипаж американской БМП M2 Bradley из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" уничтожили два танка российских войск во время одного боя. Об этом 18 июля сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале.

Бойцы с позывными "Примара", "Кач" и "Бублик" во время боев на Запорожском направлении уничтожили два российских танка. Как отмечает Анна Маляр, военные понимают, что западная техника является магнитом для оккупантов. Поэтому как только она появляется на передовой, то ВС РФ применяют все, что есть, чтобы попытаться ее уничтожить — от гранатометов до ударных вертолетов и артиллерии.

Во время боевого столкновения украинскую БМП обходили оккупанты с двух сторон.

"А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley. Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", — рассказала Маляр.

На M2 Bradley есть пусковые установки ПТРК TOW, который способен уничтожать бронированную технику. Именно им и уничтожили вражеские машины. Также в Минобороны опубликовали фотографии военных, которые ликвидировали российские танки. Командир экипажа "Кач" на фото по центру, слева наводчик "Примара", мехвод "Бублик" во время совместного задания был на задании, поэтому его фотографию добавили отдельно.

Механик-водитель M2 Bradley "Бублик" Фото: Анна Маляр / Telegram

Напомним, 17 июля экипаж M2 Bradley заявил, что американская БМП обеспечивает максимальную выживаемость бойцов на поле боя.

14 июля аналитики сообщили, что M2 Bradley выдержал попадание Т-72 и остался на ходу.