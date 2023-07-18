Сотни миллионов: в РФ эксперты оценили стоимость ремонта Крымского моста после атаки

В Госдуме сообщили, что год назад восстановление одного пролета моста стоило до 300 миллионов рублей. С того момента строительные материалы подорожали почти на 4%.

В России эксперты оценили сумму, которую необходимо будет потратить на восстановление Крымского моста после нанесенного ночью на 17 июля удара. Об этом известно из материала "Известия".

Независимый эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов назвал важным то, что опоры моста не повреждены. Пролеты, с его слов, складывают на берегу из до 600 тонн металла. На восстановление одного такого, по прогнозам Султанова, могут потратить до 300 миллионов рублей (более 3 миллионов долларов), то есть всего на ремонт необходимо 600 миллионов рублей (более 6 миллионов долларов).

Другой эксперт Шерали Валиев убежден, что сумма ущерба зависит от степени повреждений коммуникаций и автоматизированных систем.

"Если что-то произойдет на одном пролете, то на другие это никак не повлияет — они самостоятельные. Поэтому в этом случае восстановление пройдет гораздо легче, чем в прошлый раз. Тогда четыре пролета были связаны между собой", — отметил он.

Инженер по качеству строительства Сергей Бакин также считает характер повреждений не катастрофическим. Он предположил, что ремонтные работы продлятся примерно месяц, и большую его часть будут проводить экспертизы.

В то же время представитель российской Госдумы Сергей Колунов проинформировал, что еще в октябре 2022 года восстановление одного пролета Крымского моста стоило 200-300 миллионов рублей (примерно 2-3 миллиона долларов). С того момента, по его данным, цены на строительные материалы выросли примерно на 3,6%.

Напомним, 17 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Движение на Крымском мосту остановили, а россиян призвали воздержаться от поездок по этому пути.

Как выяснилось позже, в результате удара обвалилась 145 опора со стороны Краснодарского края. На месте погибли два человека, еще одного экстренно госпитализировали.