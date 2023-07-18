Изучают возможности: Великобритания исследует трофейную российскую технику, — Sky News

Командующий британской армии заявил, что им очень важно оставаться в клубе стран, которые получают российские образцы вооружения, чтобы знать их характеристики, и как от них лучше защититься.

Великобритания изучает образцы российского вооружения, чтобы детально изучить его возможности. Об этом 18 июля сообщил Sky News.

Трофейная российская техника, которую захватывают ВСУ, передают на изучение Великобритании. Командующий Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал сэр Тони Радакин заявил, что война в Украине стала тревожным звонком для войска. Поэтому необходимо знать российские технологии.

Министр обороны Бен Уоллес уже говорил, что война в Украине является "боевой лабораторией" для ВСУ и союзников, которые могут экспериментировать с новым оружием и технологиями.

"Война в Украине стала звонком для нас, чтобы мы были быстрее с нашими приобретениями, были смелее с комплектом, который мы представляем, особенно когда мы находимся в технологической гонке. Быть более агрессивными в отношении того, как мы заботимся о собственной нации и укреплять нашу устойчивость", — заявил Радакин.

Он отметил, что в британской армии есть специалисты, которые разбирают российскую технику для изучения. Это помогает понять, как работает техника, что нужно для ее преодоления, и как от нее защититься. По словам адмирала, очень важно, чтобы Великобритания оставалась среди числа стран, которые получают образцы вооружения РФ.

Напомним, 13 апреля в США заметили трофейный танк Т-90А, который захватили ВСУ у оккупантов под Купянском.

9 июля ВСУ ударили по позициям оккупантов трофейной системой ТОС-1А "Солнцепек".