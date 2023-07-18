Великобритания выделяет 3,3 млрд долларов для пополнения запасов оружия

Британская армия передала Украине сотни тысяч боеприпасов и ракет, поэтому надо пополнять склады. На это Минобороны готово выделить миллиарды фунтов.

Министерство обороны Великобритании планирует увеличить расходы на пополнение запасов оружия в соответствии с новым планом, который должны обнародовать 18 июля. Об этом сообщает Defense News.

Оборонное ведомство обновляет план реформирования стратегии безопасности и оборонной политики из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. В нем отдельное внимание уделяют увеличению расходов на пополнение запасов оружия.

После завершения холодной войны Великобритания недостаточно выделяла средств на оружие, а после поставки помощи Украине встал вопрос пополнения запасов. Пока нет конкретики относительно того, куда будут тратить деньги. В июле Минобороны уже заключило контракт с BAE Systems на изготовление 155-мм боеприпасов на 400 млн фунтов. Также уже пополняются запасы ПТРК NLAW, которые тысячами передавались Украине.

Новый план предусматривает, что Великобритания также увеличит инвестиции в устойчивость и готовность своей инфраструктуры боеприпасов, включая складские помещения. Кроме этого британцы планируют сформировать глобальные силы реагирования, но без деталей относительно их целей.

"Глобальные силы реагирования объединяют силы с земли, моря, воздуха, космоса и киберпространства, чтобы быстро реагировать на события во всем мире", — отметили в пресс-релизе Минобороны.

Бен Уоллес заявляет, что документ позволит оставаться стране в авангарде военного потенциала и ведущей державы в НАТО.

Напомним, 18 июля СМИ писали, что Великобритания изучает трофейную российскую технику.

15 июля министр обороны Бен Уоллес заявил об отставке.