"Буду рад поработать в баре": глава Минобороны Великобритании Уоллес уходит в отставку

Чиновник намерен покинуть пост осенью, когда премьер-министр Риши Сунак перегруппирует правительство перед подготовкой к выборам 2024 года.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что уйдет в отставку осенью во время следующей перестановки в кабинете министров Риши Сунака. Об этом он заявил в интервью The Times.

Бен Уоллес не собирается покинуть пост преждевременно и инициировать дополнительные выборы в своем избирательном округе Уайр и Престон-Норт, как это сделали коллеги-союзники экс-премьера Великобритании Борис Джонсона. После отставки он намерен полностью уйти из большой политики.

"Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати. В следующий раз я не буду баллотироваться" — сообщил министр.

Уоллес добавил, что по-прежнему поддерживает Риши Сунака и его правительство, а решение об отставке, которое он озвучил премьеру 16 июня, не связано с текущими проблемами Консервативной партии.

Рассуждая о планах на будущее, Уоллес пошутил, что был бы "очень рад пойти и работать в баре".

"Я чувствую себя вполне удовлетворенным, и это дает мне много вариантов. Иногда мне кажется, что я просто хотел бы заниматься тем, что мне нравится. Например, Формулой-1 или скачками. Просто делать что-то совершенно другое" — сказал Уоллес.

Как известно, действующего главу Минобороны Великобритании называют "долгоживущим" министром. С 2014 года он "пережил" пять премьеров. Кроме того, Бен Уоллес считается одним из ключевых фигур в правительстве, настоятельно требующих от Великобритании и союзников поддержки для Украины.

Среди кандидатов на пост министра обороны СМИ называют министра иностранных дел и бывшего министра обороны Анну-Мари Тревельян, министра безопасности Тома Тугендхата и министра кабинета Джереми Куинна, который также ранее занимал пост министра обороны.

Ранее СМИ писали, что одной из причин, которые заставили Уоллеса покинуть пост министра обороны Великобритании, это неудачная попытка премьер-министра Риши Сунака убедить президента США Джо Байдена и других союзников Североатлантического альянса рассмотреть кандидатуру Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО.