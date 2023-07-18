Украинские летчики показали пуски американских ракет Zuni с Су-25 (видео)

Соединенные Штаты с начала 2023 года начали поставлять Украине неуправляемые авиаракеты Zuni. Они предназначены для поражения наземных целей врага.

Украинские военные показали подготовку к полету и применение американский неуправляемых ракет "воздух-земля" Zuni со штурмовика Су-25. Об этом сообщается в YouTube-канале "Мазут СД".

В опубликованном ролике военные демонстрируют различные эпизоды применения с украинских штурмовиков ракет Zuni. Снаряды передают Украине США в рамках военной помощи. Как видно из видео, боеприпасы запускают с кабрирования. Для этого летчик задирает нос Су-25 и запускает ракету. Таким образом Zuni летят по навесной территории. При этом летчики доходят до цели на малой высоте, чтобы их не заметили российские радары ПВО.

Zuni — это американские 127-мм авиационные ракеты. Она предназначена для поражения наземных целей по типу фортификационных сооружений, колонны вражеской техники и другие объекты. Известно, что для запуска ракет нужен пусковой контейнер LAU-10, в котором есть 4 направляющих. Впервые украинской армии передали неуправляемые ракеты в январе 2023 года. Масса боевой части Zuni составляет от 20,7 до 25,6 кг, в зависимости от типа двигателя и боевой части. Дальность стрельбы при этом составляет до 8 км. Советская ракета С-13 является копией Zuni.

Напомним, 30 июня в сети показали боевую работу Су-25 с ракетами Zuni, которая осуществлялась в паре.

1 мая в Воздушных силах впервые показали американские ракеты Zuni для Су-25.