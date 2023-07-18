"Не можем договориться": на саммите ЕС-Латинская Америка возникли разногласия из-за Украины, – СМИ

Некоторые латиноамериканские страны отказались подписать документ, в котором осуждалась военная агрессия России против Украины. На второй день переговоров соглашение так и не было достигнуто.

Лидеры Европейского союза, Латинской Америки и Карибского бассейна на не смогли согласовать совместное заявление о российско-украинской войне на саммите в Брюсселе. Об этом пишет Reuters 18 июля.

Сообщается, что некоторые страны стремились избежать четкого осуждения российской агрессии в совместном заявлении и не подписали соответствующий документ. Речь идет о Кубе и Никарагуа, которые имеют тесные политические и экономические связи с РФ.

По данным СМИ, суждение вторжения России в Украину должно было быть изложено в декларации, принятой по итогу саммита, однако на второй день переговоров соглашение так и не было достигнуто.

"Споры грозили омрачить саммит в Брюсселе, поскольку ЕС пытается оживить отношения с Латинской Америкой в ​​рамках геополитической встряски, вызванной войной России против Украины", — отмечают журналисты.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель допустил, что в совместном заявлении может быть сказано, что некоторые конкретные страны не согласны с формулировкой по Украине.

"У нас все еще может быть замечание, в котором говорится, что почти все страны принимают… Жалко, если мы не можем договориться, но я здесь не для того, чтобы переписывать историю", — сказал Беттель.

В свою очередь министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен выразил сожаление касательно того, что некоторые участники саммита выступают против любой резолюции, касающейся войны в Украине.

Напомним, что по данным СМИ, накануне совместного саммита с ЕС латиноамериканские политики "удалили все об Украине" из текста, предложенного европейскими дипломатами. Речь идет о нескольких абзацах о поддержке Украины со ссылками на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее, 20 января, стало известно, что США предлагают 6 странам Латинской Америки обменять российское оружие на американское, чтобы помочь Украине. По данным Центра стратегических и международных исследований, Мексика, Перу, Аргентина, Колумбия и Бразилия закупили российское вооружение.