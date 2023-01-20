США призывают Латинскую Америку передать российское оружие Украине в обмен на свое, – СМИ

В Южном командовании Штатов озабочены работой российской пропаганды. На Sputnik и Russia Today подписано более 30 млн человек в Латинской Америки.

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Соединенные Штаты предлагают 6 странам Латинской Америки обменять российское оружие на американское, чтобы помочь Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".

В Латинской Америке возрастает влияние России и Китая, как заявил глава Южного командования США Лаура Ричардсон. Куба, Венесуэла и Никарагуа — союзники Кремля, однако 6 других стран такими не являются. У них на вооружении есть российские образцы, поэтому Штаты предлагают их заменить американским оружием.

По данным Центра стратегических и международных исследований, Мексика, Перу, Аргентина, Колумбия и Бразилия закупили российское вооружение.

"Мы работаем над тем, чтобы заменить все российское вооружение на американское, если эти страны захотят его передать Украине", — заявил генерал Ричардсон.

В регионе активно воздействует российская пропаганда. Командующий отмечает, что в Латинской Америке у испаноязычных российских СМИ таких, как Spuntik и Russia Today, имеют более 30 млн подписчиков.

Также в странах Центральной и Южной Америки растет влияние Пекина и "транснациональных преступных компаний".

Напомним, по данным СМИ, США готовы помочь Украине наносить удары по оккупированному Крыму. В Штатах не верят, что РФ решит идти на ядерный удар в ответ.

19 января Штаты приняли решение передать самый крупный пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов.