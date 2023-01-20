США закликають Латинську Америку передати російську зброю Україні в обмін на свою, – ЗМІ

У Південному командуванні Штатів переймаються роботою російської пропаганди. На Sputnik та Russia Today підписано понад 30 млн осіб у Латинській Америці.

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Сполучені Штати пропонують 6 країнам Латинської Америки обміняти російську зброю на американську, щоб допомогти Україні. Про це повідомляє "Голос Америки".

У Латинській Америці зростає вплив Росії та Китаю, як заявила глава Південного командування США Лаура Річардсон. Куба, Венесуела та Нікарагуа — союзники Кремля, проте 6 інших країн такими не є. У них на озброєнні є російські зразки, тому Штати пропонують їх замінити американською зброєю.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Мексика, Перу, Аргентина, Колумбія та Бразилія закупили російське озброєння.

"Ми працюємо над тим, щоб замінити все російське озброєння на американське, якщо ці країни захочуть його передати Україні", — заявила генерал Річардсон.

У регіоні активно діє російська пропаганда. Командувач зазначає, що в Латинській Америці іспаномовні російські ЗМІ, такі як Spuntik і Russia Today, мають понад 30 млн підписників.

Також у країнах Центральної та Південної Америки зростає вплив Пекіна і "транснаціональних злочинних компаній".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США готові допомогти Україні завдавати ударів по окупованому Криму. У Штатах не вірять, що РФ вирішить йти на ядерний удар у відповідь.

19 січня Штати вирішили передати найбільший пакет військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів.