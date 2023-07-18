"Пусть приходят": Ким ответил сенатору РФ на угрозы "захватить Николаев и Одессу" (видео)

Глава Николаевской ОГА напомнил, что захватчики регулярно обстреливают инфраструктуру и умеют воевать только с гражданскими.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким намекнул, что в случае попыток наступления на Николаев или Одессу российских оккупантов встретят и дадут достойный отпор. Подробности он сообщил в эфире телемарафона.

Журналисты напомнили, что российский сенатор Владимир Джабаров после взрывов на Крымском мосту пригрозил атаковать южные города Украины.

"Пусть приходят", — сказал глава Николаевской ОГА.

Виталий Ким обратил внимание на то, как россияне ведут боевые действия. Он напомнил, что захватчики регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру. Воздушные силы ВСУ подавляющее большинство ракет сбивают.

Заявление Джабарова о намерении захватить Одессу и Николаев

Российский сенатор Владимир Джабаров отреагировал в Telegram на взрывы на Крымском мосту 17 июля. Он призвал захватить украинские регионы, чтобы отрезать Украину от Черного моря и помешать ударам по Крыму.

По его словам, Украину нужно оставить без доступа к Черному морю. Он обратил внимание на то, что временно оккупирован Крым постоянно иначе угрозы будут повторяться снова и снова.

Взрыв на Крымском мосту

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Крымский мост был построен Россией незаконно. Взрыв, который произошел 17 июля, является следствием российской агрессии против Украины.

Также спутник зафиксировал неизвестные объекты незадолго до удара по Крымскому мосту. Четыре морских объекта были зафиксированы в 75 км от острова Змеиный. Однако пока неизвестно, атаковали ли они Крымский мост.

Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук Фокусу заявил, что после взрыва на Крымском мосту Россия готовит волну ракетных ударов по Украине. Подготовка к массированным ракетным ударам занимает минимум неделю.