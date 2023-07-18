Комбинированная атака: по Крымскому мосту могли ударить подводными дронами REMUS 600, — СМИ

В пользу такой версии свидетельствуют кадры из видео, где британские специалисты якобы обучают украинцев управлять этими беспилотниками.

Российские службы, которые занимаются расследованием подрыва Крымского моста, рассматривают вариант комбинированной атаки. Как сообщили 17 июля обозреватели издания "КоммерсантЪ", в первом эшелоне шли беспилотники, созданные на базе гидроциклов, а во втором "штатные средства".

В материале отмечено, что атака была организована украинской стороной, а в качестве средств поражения использовались начиненные взрывчаткой мощные гражданские гидроциклы темно-синего цвета, которые управлялись дистанционно. Кроме них могли быть использованы "штатные средства", однако источники издания не уточнили, о каких именно средствах поражения идет речь.

В пользу версии атаки гидроциклами говорит тот факт, что судя по видеозаписям из соцсетей, по ним был открыт огонь, предположительно, из комплекса "Панцирь". По другим данным, атака якобы была осуществлена с помощью британских морских подводных автономных роботов REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. Однако официальных комментариев российские ведомства пока не предоставили.

"Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту", — скромно сообщили российские СМИ.

Отметим, что в соцсетях еще в прошлом году появилось видео работы британских специалистов с беспилотником REMUS 600. В комментарии авторы публикации написали о том, что на кадрах запечатлена подготовка украинских военных по использованию этих дронов. Между тем все ссылки на первоисточник были удалены, а на YouTube видео также недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт был удален.

Ранее сообщалось, что по мнению аналитика H I Sutton, Украина для атак на Крымский мост модернизировала обычный водный мотоцикл. Однако обозреватели Defense Express поставили под сомнение эту версию, аргументировав тем, что гидроцикл не может пройти несколько сотен километров от места возможного пуска до Крымского моста.