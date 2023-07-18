"Наступают с субботы": в Минобороны рассказали об активизации ВС РФ под Купянском (видео)

Заместительница министра Анна Маляр рассказала, что отвлекать внимание наступлением на других направлениях — не новая тактика врага, которая свидетельствует о панике в российской армии. В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый призвал не бояться более 900 советских танков.

Наступление российских войск на Харьковщине — это предсказуемая реакция РФ на продвижение ВСУ. Об этом в эфире телемарафона 18 июля заявила заместительница министра обороны Анна Маляр.

Наступление врага на юге, по словам чиновницы, свидетельствует о панике российских оккупантов. Она отметила, что Россия применяла такую тактику и раньше. В частности, захватчики сосредоточили силы на четырех направлениях — Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском, но регулярно активизировались на других направлениях.

"Это делается для того, чтобы распылять наше внимание и наши силы, чтобы мы не могли сконцентрироваться в том месте, где мы осуществляем наступление", — объяснила Маляр.

Заместительница министра заверила, что несмотря на постоянные бои ВС РФ не имеют успехов в продвижении. Она рассказала, что захватчики наступают с субботы, то есть 15 июля. Стягивание сил под Купянском, по мнению Маляр, является ответом России на контрнаступление ВСУ под Бахмутом.

"Сейчас наши Вооруженные силы очень мужественно там противостоят", — подчеркнула чиновница.

Маляр отметила, что Украина оперативно реагирует на изменения ситуации на поле боя.

Комментарий Анны Маляр (о наступлении ВС РФ на востоке — с 4:52)

"Не вчера появились": в ВСУ призвали не бояться врага

Также ситуацию на Купянском направлении прокомментировал в эфире "Радио Свобода" представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он уточнил, что 100 тысяч вражеских бойцов появились там давно.

"Эта проблема не новая, не сегодняшняя, и Силы обороны уже много месяцев подряд не дают им никакого прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появились 100 тысяч", — подчеркнул Череватый.

Он рассказал, что российские армейцы, брошенные на Купянское направление, не являются качественно подготовленными и мотивированными. Спикер призвал не бояться громкой цифры.

"Да, она (группировка, — ред.) большая. Да, надо учитывать ее размеры. Но эта цифра не является показателем угрозы или причины страха, а наоборот — показателем гордости за Силы обороны Украины", — заявил Череватый.

Также представитель ВСУ прокомментировал данные о более 900 вражеских танков под Купянском. По его словам, речь идет о старой советской технике.

Напомним, также 18 июля заместительница главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что замедляет контрнаступление ВСУ на юге Украины.

18 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый перечислил потери ВС РФ в течение суток. В частности, российские захватчики остались без танка Т-72.