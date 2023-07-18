"РФ готовилась 30 лет": Маляр назвала моменты, которые усложняют контрнаступление (видео)

По словам замминистра обороны, у противника было много времени для того, чтобы закрепиться на занятых позициях и теперь украинские военные вынуждены с умом выбивать их оттуда.

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Украинские военные продолжают продвижение на юге и параллельно разминируют территории, которые попытались обезопасить от боев российские оккупанты. Об этом заявил замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона 18 июля.

По ее словам, технически моменты в виде заминированной территории замедляют украинское контрнаступление и решить этот вопрос более оперативно фактически невозможно.

Российские оккупанты понимали, что рано или поздно Украина начнет продвигаться на фронте и поэтому вели подготовку к нему, выстраивая линию обороны. Благодаря достаточному времени, у противника есть некое преимущество в количестве вооружений и людей.

"РФ готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", — говорится в сообщении.

Титанические усилия Вооруженных сил Украины колоссально сокращают оборонный потенциал противника, чтобы не было никакого сопротивления в будущем. Отсюда и ежедневные новости об уничтожении складов и штабов ВС РФ.

Решить проблему с заминированием сложно, ведь у Украины нет и не будет столько людей, сколько есть у Российской Федерации и каждая жизнь ценится.

"Есть технические особенности — нельзя разминировать быстрее, чем это технически возможно. Есть требования безопасности и понимания, что будет с территорией после разминирования и там есть правила. Скорость такая, какая она есть", — подытожила Анна Маляр.

Напомним, 16 июля сообщалось, что немецкие инструкторы посоветовали украинским военным просто объехать" минные поля, чтобы облегчить себе задачу. Это крайне удивило танкистов ВСУ, ведь на Западе не совсем понимают масштабы проблемы.