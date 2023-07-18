"РФ готувалася 30 років": Маляр назвала моменти, які ускладнюють контрнаступ (відео)

За словами заступниці міністра оборони, у противника було багато часу для того, щоб закріпитися на зайнятих позиціях і тепер українські військові змушені з розумом вибивати їх звідти.

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Українські військові продовжують просування на півдні і паралельно розміновують території, які спробували убезпечити від боїв російські окупанти. Про це заявив заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону 18 липня.

За її словами, технічно моменти у вигляді замінованої території сповільнюють український контрнаступ, і вирішити це питання більш оперативно фактично неможливо.

Російські окупанти розуміли, що рано чи пізно Україна почне просуватися на фронті і тому вели підготовку до нього, вибудовуючи лінію оборони. Завдяки достатньому часу, у противника є певна перевага в кількості озброєнь і людей.

"РФ готувалася до такої війни 30 років, ресурсів у них багато, вони можуть собі це дозволити. Треба розуміти, що наші війська прориваються через заміновані ділянки та потужний опір супротивника, що уповільнює", — ідеться в повідомленні.

Титанічні зусилля Збройних сил України колосально скорочують оборонний потенціал противника, щоб не було жодного опору в майбутньому. Звідси і щоденні новини про знищення складів і штабів ЗС РФ.

Вирішити проблему із замінуванням складно, адже Україна не має і не матиме стільки людей, скільки має Російська Федерація, і кожне життя цінується.

"Є технічні особливості — не можна розміновувати швидше, ніж це технічно можливо. Є вимоги безпеки і розуміння, що буде з територією після розмінування і там є правила. Швидкість така, яка вона є", — підсумувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що німецькі інструктори порадили українським військовим просто "об'їхати" мінні поля, щоб полегшити собі завдання. Це вкрай здивувало танкістів ЗСУ, адже на Заході не зовсім розуміють масштаби проблеми.