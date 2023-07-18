На Ривненщине двое заместителей командира выплачивали "боевые" нарушителям дисциплины, — ГБР

Военные нанесли ущерб государству расходов на 1 млн 200 тыс. грн. В целом выплаты получили 29 человек, рассказали в ГБР.

В воинской части в Ровенской области двое заместителей командира роты по морально-психологическому обеспечению незаконно выплачивали премии нарушителям дисциплины средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В течение шести месяцев они оформляли доплаты по 30 тысяч гривен подчиненным. На это у военнослужащих не было права. Всего были подтверждены случаи выплат 29 лицам, которые нарушали воинскую дисциплину.

Заместители командира роты решили не сообщать руководству об исключении их из списков на премии. Они осуществляли соответствующие действия, хотя получили полную информацию об имеющихся правонарушениях.

Соответствующие действия, как установили правоохранители, нанесли ущерб государству расходов на 1 млн 200 тыс. грн. За время расследования нарушители возместили эту сумму в полном объеме.

Приговор Дубенского горрайонного суда Ровенской области

Суд рассмотрел материалы производства и признал мужчин виновными в небрежном отношении к службе. Им присудили по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, в марте в Харькове задержали агента ФСБ, который готовил теракты. Особый интерес для подозреваемого представляли военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности. Мужчина следил за военнослужащими и делился с ФСБ координатами стратегических объектов.

В декабре 2022 года суд огласил приговор священнику УПЦ МП. Его отправили за решетку на 12 лет. В 2014 году священника во время поездки в Россию завербовал представитель армии противника. Украинские силовики задержали российского агента во время спецоперации в апреле этого года.