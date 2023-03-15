В Харькове задержали готовившего теракты агента ФСБ, — СБУ (фото, видео)

Особый интерес для подозреваемого представляли военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности. Мужчина следил за военнослужащими и делился с ФСБ координатами стратегических объектов.

Related video

Служба безопасности Украины задержала в Харькове агента ФСБ, готовившего теракты против летчиков и спецназовцев. Его разоблачила контрразведка, сейчас мужчина находится под стражей. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ выяснила, что в ходе подготовки терактов против военнослужащих Сил обороны злоумышленник следил за ними. Мужчина пытался установить, где защитники Украины проживают и служат, а также по каким маршрутам ездят на собственных автомобилях. Особое внимание агент уделял военным лётчикам, командирам спецподразделений ВСУ и сотрудникам Службы безопасности.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

"Задокументированы факты скрытой фото- и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору разведывательной информации. В то же время вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский схрон со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов", — заявили в пресс-службе СБУ.

По версии следствия, местного жителя в ноябре 2022 года завербовал кадровый работник оперативной группы ФСБ в Белгородской области РФ А.П. Солицев. Контакту злоумышленника с вражеской спецслужбой посодействовал родственник из России.

Кроме подготовки терактов мужчине давали и другие задания, передает СБУ. В частности, злоумышленник искал замаскированные предприятия оборонпрома. Информация о размещении этих объектов требовалась захватчикам для нанесения ракетных ударов по Харькову.

"Для коммуникации с ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности", — поделились в СБУ.

Задержанный мужчина находится под стражей, ему сообщили о подозрении в государственной измене. В настоящее время продолжается расследование.

Напомним, 14 марта СБУ сообщила, что Печерский районный суд города Киев избрал для российского киллера, планировавшего убийства Кирилла Буданова и Алексея Резникова, меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества. За убийство украинских чиновников ему обещали более 100 тысяч долларов.

Ранее, 12 марта, следователи Службы безопасности Украины окончательно подтвердили личность расстрелянного после слов "Слава Украине" пленника. Им оказался Александр Мациевский, боец 119 отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области. Сообщается, что мужчину расстреляли 30 декабря 2022 года.